Una de las soluciones rápidas al problema del desabastecimiento de medicamentos de la Caja de Seguro Social que ha propuesto la mesa técnica es la compra directa a través del sistema del Observatorio Regional de Medicamentos de las Naciones Unidas (Unops), pero cómo funciona este mecanismo y qué beneficios representa.

Alejandro Rossis, director y representante de Unops en Costa Rica y Panamá, explicó que esta organización trabaja en la compra de medicamentos, debido a que es uno de los aspectos que contempla un enorme presupuesto público y donde hay también una necesidad insatisfecha por parte de las personas más vulnerables de acceder a medicamentos.

Explicó que este mecanismo tiene el objetivo de comprar de una manera más eficiente y asegurar que no se paguen valores tan diferentes entre los países de la región.

Destacó que entre los aspectos esenciales está conocer el valor que ofrecen los laboratorios en países cercanos, lo segundo es sumar y consolidar el poder de compras que permite usar el poder de negociación de un Estado para obtener los precios más convenientes, y asegurar la transparencia en todo el proceso de compra.

“ Al final del camino se trata de promover una mejor competencia y eso tiene que alcanzarse de una manera transparente a lo largo de todas las etapas del proceso”, indicó Rossis señalando que hay empresas que cotizan con precios diferentes dependiendo del país, lo que hay que atacar con un sistema de negociación de piso parejo.

Rossi aseguró que uno de los antídotos a esas estrategias de las empresas es usar el poder de compra de toda la región, por lo que, si está a la vista el precio que se está pagando en otro sitio, entonces hay un argumento para abrir una negociación, ya sea por compra directa o licitación.

Aseguró que en más de 259 medicamentos que se compran en Panamá se paga más del 11% del valor de referencia regional y más del 30% del valor que paga Unops en la región por lo que todo indica que se pueden obtener una fortísima mejora en el valor de los fármacos.

Habló sobre su experiencia en Guatemala, Honduras, y México, donde se ha realizado una gestión sistémica que ha permitido obtenern ahorros que fluctúan entre el 24 y 56% sobre los precios que se estaban pagando antes de la intervención de Unops.

Indicó que estas acciones están correlacionadas para asegurar una baja drástica en el valor de los medicamentos para luego sostenerla en el mediano y largo plazo sin la participación de Unops.

Aclaró que no se trata de excluir empresas si no de sumar mejores precios al proceso de compras, eso con el enfoque de gestión pública justa y equitativa que es parte del trabajo que ha hecho Unops al Grupo Internacional de Trabajo contra la corrupción, en ese enfoque nos centramos en el consumidor final que son las personas más vulnerables.

El representante de la Unops dijo que el uso de medicamentos genéricos es una forma de democratizar la salud, no obstante, aunque se trate o no de genérico hay que tener inteligencia de negociación, porque no puede haber una distorsión de precio tan grandes entre los países.

Rossi indicó que la Unops basa sus recomendaciones en la experiencia, por lo que tienen un compromiso con Panamá para poner a disposición las herramientas y mecanismos para que en 15 semanas se inicie y finalice el proceso de compra de medicamentos con un ahorro entre el 25 y 60 % dependiendo del fármaco y por lo tanto iniciar un proceso de reconversión profunda en el ciclo de compras.