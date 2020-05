SPIA se reunirá con el MOP para dar informe sobre hospital Panamá Solidario

El pasado viernes la Junta Directiva de la SPIA visitó las instalaciones del Hospital Integrado Panamá Solidario. pero aclararon que no realizaron inspección, no dieron visto bueno y no certificaron esta instalación médica. Que no cuentan con los elementos de juicio para poder dar un informe.

Marcos Murillo, presidente de la SPIA, indicó que no conocen los planos, ni especificaciones, ni elementos para conocer cuánto puede costar la obra, que es “una de las inquietudes que la comunidad tiene (…) cuando tengamos los elementos de juicio daremos la opinión”.

La semana pasada el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre aseguró que ya se inició el protocolo para que el hospital sea traspasado del MOP al Ministerio de Salud (Minsa).

Sucre explicó que para poder utilizar las nuevas instalaciones hospitalarias se deben cumplir con las normativas de hospitales y las gubernamentales, como son los permisos de inspección y de ocupación.

Esta semana la SPIA y el MOP sostendrán dos reuniones en línea para conocer sobre los planos y las especificaciones de la obra, construida por la Empresa Smartbrix Centroamérica, a un costo de 6.9 millones de dólares.

Murillo indicó que revisarán la información de Panamá Compra y que la complementarán con las presentaciones que recibirán de la reunión con las autoridades.

El hospital fue construido en tiempo récord para atender la pandemia por el coronavirus y tiene una capacidad para 100 camas, con salas de cuidados intensivos, con camas electrónicas, respiradores digitales, estación de esterilización, de vigilancia remota, estación de enfermería e incinerador de desechos, pero aún no ha sido inaugurado.