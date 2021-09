El Ministerio de Salud informó en conferencia de prensa que a partir del próximo lunes 27 de septiembre se levanta el toque de queda en las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, al igual que en el distrito de San Miguelito, y las regiones de Panamá Norte y Panamá Metro.

También se levanta el toque de queda a partir del próximo lunes, en el distrito de Capira en la provincia de Panamá Oeste, y en el distrito de Chagres en la provincia de Colón.

Se mantienen las medidas ya establecidas en los demás distritos de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, y la región de Panamá Este.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

El titular de la cartera de salud, Luis Francisco Sucre, dijo que las medidas se toman basadas en la disminución de casos activos, defunciones y el índice de positividad, y tras los análisis realizados junto al equipo técnico, al Consejo Consultivo y en coordinación con el presidente, Laurentino Cortizo Cohen.

Se permiten ligas de barrio y se abren los balnearios

Con el propósito de reactivar la economía del país, el ministro Sucre indicó que a partir del próximo lunes se permitirá a las personas que asistan a cines y teatros, compartir junto a su burbuja familiar con una silla de espacio entre uno y otro grupo de familias.

Además se permitirán las siguientes actividades a partir del próximo lunes:

El uso de canchas para ligas de barrio, siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad.

Los balnearios, ríos y playas quedarán abiertos y se permitirá el consumo moderado de bebidas alcohólicas.

La asistencia a bares y discotecas bajo estricto cumplimiento de los aforos definidos para este fin, es decir, el 80% para los vacunados con esquema completo y el 50% para público en general.

“Hemos sostenido sendos encuentros con representantes de bares y discotecas, con quienes mantenemos una comunicación estrecha con el único propósito de lograr una apertura que respete las normas de bioseguridad y que nos ayuden a protegernos, por ejemplo, no se podrá permanecer en las barras, los meseros deberán tener mascarillas y careta facial y todos los asistentes deberán permanecer con sus mascarillas”, expresó el ministro de Salud.

Según el ministro Sucre, como autoridades responsables se mantendrá una vigilancia férrea y estaremos atentos al cumplimiento de las medidas de bioseguridad tanto de empresarios como de usuarios y clientes.

Explicó que en el modelo inédito de nuestro país para el abordaje integral de la pandemia, en Panamá no reemplazamos una medida por otra, esto ha sido parte de los buenos resultados alcanzados.

El jefe de la cartera de Salud exhortó a la población a mantener el uso de la mascarilla, gel alcoholado, pantalla facial en el transporte de pasajeros, el lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de alcohol.

“Con este último informe televisado que hemos entregado a la Nación cada martes desde que inició la pandemia, queremos agradecer a todo el pueblo panameño la atención brindada a cada una de las medidas y recomendaciones para la contención, manejo y control de la Covid-19”, precisó el ministro Sucre.

En este sentido comunicamos que la información estadística estará disponible diariamente y será compartida a través de nuestros comunicados oficiales en la página wwww.minsa.gob.pa y en los canales oficiales de información del Gobierno Nacional.