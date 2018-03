Colón conmemora Semana Santa en medio de trabajos de restauración

“Dentro del grupo juvenil pastoral se está incentivando a los demás para que se sientan apoyados y tengan la vivencia de la Semana Mayor en Colón”, manifestó Zorrilla.

Se espera que cientos de jóvenes acudan este jueves 29 de marzo a la Procesión del Silencio. Por ello Carlos Peregrina le daba los últimos toques al altar. Según él, más que un oficio es una manera de pagar por los milagros.

“La persona que me crio, mi madre, era muy devota. Ella me enseñó esa vocación, me enseñó a respetar a las personas y tener valores”, compartió Peregrina.

Los santos en Colón tienen ruedas para que se puedan movilizar durante las procesiones. Sin embargo, debido a los trabajos de restauración fue necesario cambiar los planes este año.

“La procesión la hemos tenido que trasladar hacia las afueras de la ciudad. Pero esto es pasajero, mientras se restaura la ciudad y la catedral. La gente está ávida por participar”, explicó Julio César Lau Prado, vicario de Colón y Guna Yala.

La catedral está en restauración. Se espera tenerla lista el próximo año para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), asegura el padre Lau, quien destaca que lo tradicional en esta población es compartir su devoción en las calles.

“Las 5 parroquias que pertenecemos a la Vicaría Uno, siempre hacemos celebraciones en conjunto”, apuntó Lau.

La fe se renueva en Colón, y la comunidad cristiana busca durante los días de Semana Santa entrar en el corazón de los colonenses.