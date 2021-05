Sindicatos de taxis anuncian que volverán a las calles para exigir la circulación par y non

Por Meredith Serracín (Periodista)



En horas de la mañana se realizó una reunión entre sindicatos de taxis y representantes del gobierno nacional sobre la eliminación del par y non para el transporte selectivo.

Finalizada esta reunión donde participó el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Martínez, se llegó a la conclusión de que todos los taxis deben circular sin restricción diariamente.

Por su parte, Mitzi Viso del sindicato de Taxis Urbanos, confirmó que para este martes se tienen programadas acciones de fuerza en las calles,

"Lamentamos mucho que mañana nuevamente tengamos que estar en la calle, porque tristemente en una reunión tan importante como la que tuvimos hoy con el vice ministro, con el director del tránsito, defensor del pueblo, con tantos entes que estuvieron allí, que pudieron haber tomado una alternativa un paliativo para que mañana no estuviéramos en esta situación, pero tristemente tenemos que hacerlo porque no hay otra alternativa, sabemos que vamos a crear un descontento mas del que hay actualmente con el el selectivo pero no tenemos otra alternativa", indicó la dirigente transportistas.

Para estos transportistas selectivos, la problemática radica en la otorgación de cupos de manera desordenada, donde son más de 84 mil certificados de operación, en todo el país y más de 40 mil están en la capital.