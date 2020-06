Alcalde de Colón cobra doble salario, solicitan a la Asamblea reformar ley para eliminarlos

Luego que la Contraloría General de la República diera a conocer que 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento reciben licencia con sueldo, adicional a sus salarios como funcionarios electos, el abogado Ernesto Cedeño pidió formalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero que envíe a las bancadas la certificación enviada por la Contraloría, en respuesta a su solicitud de esa información.

“ Con el objeto de que ponderen la posibilidad de que se modifique la norma del Régimen Municipal de la Descentralización, a efecto de que eliminen esos privilegios. No puede ser que haya dos clases de ciudadanos en este país. Uno, los que perciben emolumentos si trabajan y otros por beneficios especiales, por normas jurídicas, percibe licencia con sueldo en las instituciones que estaban antes de ser electos, más el sueldo como funcionario electo. Esto es inadmisible en plena democracia y en plena pandemia”, indicó el abogado Ernesto Cedeño.

Un reto que tendrían que asumir los diputados de la Asamblea Nacional. Modificar estas normas para que este tipo de situaciones, considerada por algunos como injusticia, desigualdad y privilegios, ocurran. Hay quienes están dispuestos.

Para el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, “ la realidad es que eso es constitucional y además legal, por lo tanto, pronto voy a presentar una reforma integral a la Ley de Descentralización para prohibir esta clase de licencias con sueldo para alcaldes y representantes. Tienen una misión importante que cumplir, pero eso no es excusa para cobrar un salario por el que no se está trabajando”.

“ Pero la licencia con sueldo también no sólo se da para casos de trabajos y de cargos, sino también para estudiar. Yo creo que es importante que exista una licencia sin sueldo para estudiar, que tú puedas ir, viajar, hacer una maestría, unos estudios y luego regresar, pero no que te estén pagando un salario mientras estás estudiando porque tú realmente no estás produciendo nada para el Estado en ese momento. Entonces las licencias con sueldo se tienen que eliminar en Panamá y especialmente en momentos tan críticos como la pandemia, cuando los recursos son escasos y cuando se está golpeando durísimo a la economía del país”, manifestó Gabriel Silva, diputado por libre postulación.

Alcaldes y representantes en la mira

Al mes, 30 alcaldes alrededor del país cobran 115,162 dólares en licencias con sueldo, además de sus salarios regulares.

La mayoría se encuentran en la comarca Ngäbe Buglé, dónde 6 alcaldes gozan de licencia con sueldo.

Le sigue Chiriquí, con 5 alcaldes, y Veraguas, con 4.

En la provincia de Colón destaca el caso del alcalde Rolando Alexis Lee, quien cobra un salario de 1,200 dólares con licencia de la Autoridad Marítima de Panamá.

Los salarios más altos son los de Raúl Jesús Valdés, de San Félix, con 5,371 dólares; y Juan José Ayola de Chepo, con 4,294 dólares.

Los salarios más bajos son los del alcalde de Tolé, Eliecer Castrellón, con 600 dólares; y del alcalde de Nole Duima, Edilberto Carpintero, también con 600 dólares.

En cuanto a los representantes, el costo mensual a las finanzas públicas por sus licencias con sueldo es de 1 millón 42 mil dólares.