Surgen más reacciones por la renuncia de Eduardo Ulloa como procurador

Siguen las reacciones por la renuncia de Eduardo Ulloa, como procurador de la Nación.

La ministra de Trabajo, Doris Zapata, indicó que no le costa que haya presión de contra Ulloa y “si ha presentado su renuncia debe tener sus motivos personales”.

La diputada Ana Gisselle Rosas señaló que el exprocurador debe aclarar porque de su renuncia en un “momento delicado”, y donde la ciudadanía tenía la esperanza que los procesos dieron resultados.

El diputado Juan Diego Vásquez manifestó que “es evidente la politización y las manos de los poderes económicos en la justica panameña”.

La exprocuradora Ana Matilde Gómez afirmó que está sorprendida por la salida de Ulloa.

“Está pasando algo muy grave y el sistema de justicia del país no aguanta (…) No me queda dudas que paso algo grave y él debe decirlo. Un procurador no se va así porque así”, indicó Gómez.

El presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Arauz, indicó que el cargo que ocupó Ulloa es un escenario de conflicto, “porque la justicia es un enfrentamiento permanente”.

“La persona que asuma debe aportar a fortalecer la institución. La sociedad debe reclamar una transformación de la justicia”, dijo Arauz.

Olga De Obaldia de Transparencia Internacional manifestó que la noticia de la salida de Ulloa tiene diversos impactos, a parte de las causas mencionadas por el exprocurador.

“Que el procurador diga que el sistema no ofrece las soluciones, y que no se puede llegar a una solución a través del sistema, es la evidencia del caótico sistema de justicia en que estamos”, afirmó De Obaldia.

Con información de Meredith Serracín y Luis Carlos Velarde