Surgen reacciones tras suspensión de acto para compra de medicamentos en la CSS

Luego que se tuviera que suspender la licitación para la compra de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), surgen reacciones.

Si de por sí conseguir ciertos medicamentos en las farmacias de la CSS ya era difícil, ahora con la suspensión de una nueva licitación para la compra de fármacos, la cosa se pone peor.

Y es que, a raíz de la presentación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de un amparo de garantías por una de las empresas participantes en la licitación, quien aduce hubo inconstitucionalidad en el proceso, todo el acto de compra se suspendió.

"No es la primera vez que ocurre y no nos sorprende que una industria que no le importa el paciente, sino ganar dinero utilice este tipo de recursos (…) Es momento que Panamá tenga una ley marco para evitar perjudicar al paciente", expresó Emma Pinzón, de la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas.

La falta de medicamentos está agudizando la salud de muchos pacientes con diversas enfermedades, lo que al final termina siendo una carga más pesada para el sistema de salud.

"Sida, cáncer, anemia falciforme, enfermedades mentales es que más le falta, esclerosis múltiple que no tenía desabastecimiento ahora tienen", afirmó Emilia Martínez, presidenta de la Asociación de Personas con Esclerosis Múltiple, que añade que "la cuota de los pacientes crónico es elevada e insostenible"

Pero la falta de medicamentos no es el único problema, muchos de estos fármacos cuando llegan no son los de mejor calidad, por lo que piden a las autoridades más vigilancia.

“Hemos tomado medicamento por dos años, con olor a podrido, moteado, con color diferente de una tableta a otra, que se desmorona. El perjudicado es quien se lo toma el medicamento. Es hora que lo pacientes denuncien los productos de mala calidad”, expreso Pinzón.

Los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas piden a la Corte Suprema de Justicia que resuelvan la demanda lo más pronto posible, porque al final son ellos los afectados.