Surgen quejas por supuesta colocación de vacunas a personal de salud que no está en la primera línea

Varias han sido las quejas de profesionales que han estado al frente de la batalla contra la COVID-19 en Panamá, por la supuesta preferencia que se ha tenido con personal sanitario, que no es primordial en la atención de la pandemia, y que presuntamente se está beneficiando con la colocación las vacunas de Pfizer.

Uno de los primeros en pronunciarse a través de red social de Twitter fue el epidemiólogo, Xavier Sáez LLorens , quien calificó como poco ético, que según él, se vacunara primero, a personal de salud no vinculado a la atención directa de enfermos por el virus.

De acuerdo Sáez LLorens, el hecho se realizó, en menos de 24 horas de llegado el primer lote de vacunas anticovid, tanto en hospitales públicos como privados. "Juega vivo desafortunado", cita el tuit del epidemiólogo.

Me parece poco ético que se vacune a personal de salud no vinculado a la atención directa de enfermos de COVID, tanto en hospitales públicos como privados, y se postergue vacunación de los que más arriesgan su vida en intensivos, urgencias y salas; juega vivo desafortunado!!!

Asimismo, se pronunció en la misma red social, el médico especialista en neumología y medicina interna en la en el Complejo de la Caja del Seguro Social (CSS), Raúl Jiménez, quien alertó del comienzo de un supuesto desfile de funcionarios médicos, "que no pisaban el hospital hace 10 meses, en verdad no se si reírme o sentir pena ajena".

Ha comenzado el desfile de funcionarios médicos que no pisaban el hospital hace 10 meses, en verdad no se si reirme o sentir pena ajena.

De igual manera, el médico especialista en medicina interna y cuidados intensivos, Augusto Hernández, lamentó lo sucedido y parafraseo lo siguiente: "Bueno parece que habrá que esperar. Los intensivistas no son estratégicamente importantes en el contexto actual, así que tendremos que hacer la fila. Gracias a todos por estar pendientes".

Bueno parece que habrá que esperar. Los intensivistas no son estratégicamente importantes en el contexto actual, así que tendremos que hacer la fila. Gracias a todos por estar pendientes.

El infectólogo Néstor Sosa indicó que ha “leído con preocupación mensajes que en Panamá hoy vacunaron a personas q no les correspondía. Eso no es sólo inmoral e injusto, es un atentado contra la salud y la vida de los que a diario atienden pacientes Covid. A ver si tienen la decencia de esperar su turno”.

He leido con preocupación mensajes q en Panamá hoy vacunaron a personas q no les correspondía. Eso no es sólo inmoral e injusto, es un atentado contra la salud y la vida de los q a diario atienden pacientes Covid. A ver si tienen la decencia d esperar su turno.