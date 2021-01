Suspenderán el cobro de las placas de buses colegiales hasta el 31 de julio próximo

La suspensión de pagos de placas y la posibilidad de extender el pago de préstamos de autos, entre otros beneficios, fueron consensuados durante la quinta mesa del diálogo entre autoridades gubernamentales y transportistas colegiales, con mediación del Ministerio de Educación.

El secretario general del Ministerio de Gobierno, Cristóbal Tuñón, dijo que se suspendió el cobro de las placas de buses colegiales hasta el 31 de julio próximo, con la posibilidad de que este período sea prorrogado, según el comportamiento de la pandemia.

Con mediación de la Superintendencia de Bancos (SB), agregó Tuñón, se logró extender el lapso que tienen los transportistas de no pagar sus empréstitos con entidades bancarias, debido a que no tienen forma de generar ingresos por no poder operar.

Además, para que algunos propietarios de estos transportes establezcan convenios con las cooperativas con las que tienen compromisos monetarios, deberán enviar al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, la información con estos créditos para seguir con los desembolsos.

De acuerdo con Getzabel Rodríguez, representante de los transportistas colegiales, la SB les notificó los principales bancos que tienen préstamos con el transporte colegial, están anuentes a reestructurar estos compromisos y adecuarse a la forma cómoda de pago.

A través del presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, aseguró Rodríguez, se les informó que un grupo de estos transportistas ya pueden trabajar con concesionarias, aunque deben acercarse a esta institución con una nota de la prestataria para que tramite un salvoconducto.

“De los cinco mil 600 transportistas algunos compañeros han accedido el Vale Digital, a otros les han dado algún otro beneficio económico por parte del Estado y se depurará la lista para que todos se beneficien”, explicó.