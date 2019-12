Pese a que las relaciones con China son importantes, por los múltiples beneficios que ofrecen al país, a través de sus inversiones, aún no se tiene prevista una fecha, para iniciar nuevamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), que se han dejado en un segundo plano, al menos así lo dio a conocer el Ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez.

Martínez aseguró que de momento se encuentran concentrados en otros temas, “ El TLC, con China tuvo como cinco rondas de negociaciones, nos vamos a concentrar en nuestros productores y exportadores; y luego iremos a iniciar negociaciones, pero no tenemos fecha para ello”.

Sin embargo, asegura que pesé a ello, se está exportando producto panameño hacia el país asiático, tal es el caso de la piña, carne entre otros con éxito.

“ Es un mercado interesante que nos ha abierto las puertas” dijo.

El Ministro, añadió que es prioridad asegurarse de tener un sector productivo y con capacidad de llegar a dicho mercado.

“ No es un tema de preocupación, es un tema de que tenemos que gatear, caminar y luego correr; no podemos adelantar algo de lo que no estamos preparados para sacarle provecho” advirtió.

Sobre los recientes tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación que fueron ratificados con Israel y el Reino Unido, aseguró que ambos traen beneficios para Panamá; el de Reino Unido por ejemplo, permite que entren productos como el banano y piñas libres de arancel.

Mientras que el de Israel, que entra a regir a partir del 1 de enero, trae consigo una serie de beneficios por ejemplo, que tendremos la oportunidad de que varios productos que ya se importaban y otros productos puedan entrar libres de arancel.