Aeropuerto de Tocumen, listo para retomar vuelos internacionales

Por ahora son unos 1,000 pasajeros diarios que se movilizan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Antes de la pandemia eran unos 45 mil por día.

Actualmente se opera en la modalidad de vuelos controlados, a 12 destinos, entre pasajeros en tránsito y residentes, los cuales dicen se sienten seguros y no tienen tanto miedo de viajar.

Carlos Suárez, costarricense residente en Panamá, dice que en lo absoluto. “De hecho mi familia en estos momentos está pensando en visitar a sus familiares en Estados Unidos y no vemos problema alguno en eso”, detalló.

Por su parte, Katy Drennan, viajera panameña, dijo en el aeropuerto de Tocumen, que se sentía segura. “Siento que he tomado las precauciones y también, de lo que entré en el aeropuerto, siento que el manejo de todo ha sido muy bueno, siempre hemos guardado la distancia. La verdad, me he sentido segura por el momento y siento que todo va a estar bien, obviamente uno tomando las precauciones”.

Pero está previsto que el volumen de pasajeros cambie porque según el plan de reactivación del gobierno, el 12 de octubre se levanta la restricción sobre los vuelos internacionales, lo que plantea un reto para la terminal área, y por supuesto, para las aerolíneas.

Por eso se saca provecho a la tecnología, como por ejemplo la ubicación de cámaras térmicas instaladas frente a la puerta principal, que actualmente se utiliza como único ingreso a la terminal aérea. En un monitor se puede ver la temperatura de cada persona que pasa y si alguno la tiene elevada, el sistema emita la alerta.

Sin embargo, según se explica, es poco probable que alguien esté dentro del aeropuerto con fiebre, porque también hay filtros en la parte externa, para toma de temperatura. No falta el gel alcoholado, el uso de mascarilla es norma, y la distancia física.

El gerente de Tocumen S.A, asegura que están listos.

“Esto nos ha llevado de menos a más. Empezamos vuelos humanitarios, luego hemos podido ensayar y poner en práctica todas las medidas a través del Centro Controlado de Vuelos, y esto nos pone en alerta y con muy buena práctica de las medidas para ahora, el 12 de octubre que podemos iniciar los vuelos regulares. Hemos hecho ajustes, por supuesto, durante todo este periodo, muchas reuniones de coordinación”, explicó el gerente Raffoul Arab.

Mientras los pasajeros poco a poco retoman la confianza para pasar por una terminal aérea y subirse a un avión, entre Tocumen S.A., la Dirección de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud se hacen las coordinaciones para que Panamá regrese a su función de Hub de las Américas con mucha seguridad.