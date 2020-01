Trabajadores del Idaan denuncian despidos, mientras se pagan miles de dólares a 'asesores'

La Asociación de Trabajadores del Idaan se reunió este miércoles y manifestaron que están inconformes con decisiones que ha tomado la dirección de la entidad. Ellos señalan que hay despidos y además contrataciones de personal con salarios altos como asesores, cuando se necesita personal de campo.

“Son más de 100 personas que han sido destituidas. Todavía hay compañeros que han presentado su reconsideración, y estamos esperando a que se les dé respuesta. Sabemos que en toda entidad se necesitan asesores. Sin embargo, en el Idaan necesitamos personal operativo. Aquí no se necesita desvincular a nadie para nombrar a alguien más. Aquí hace falta personal, pero personal de campo”, declaró Blexie Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores del Idaan.

El Idaan aseguró que se publicó en las redes sociales de manera errónea las posiciones que ocupan sus algunos de sus colaboradores. En una imagen de la planilla del Idaan se mostraba a dos funcionarios con el cargo de “lectores de medidores”, con un salario de 4 mil 500 dólares y 6 mil dólares. La entidad señala que son asesores e ingenieros.

“Luchamos para tener un mejor salario. Y resulta ser que ahora vienen personas nuevas, que no lucharon, que no tienen los años de servicio, ni el conocimiento que tenemos, con un salario superior al de nosotros. O sea que la escala salarial no sirvió de nada”, lamentó Rodríguez.

“Al Idaan hay que darle una inyección económica para que pueda comprar equipos, herramientas, carros, protección a los trabajadores que a veces tienen que ir a lugares dónde hay bacterias que pueden enfermarlos. El Estado debe apoyar al Idaan”, destacó Eulogio Castillo, vocero de trabajadores del Idaan.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció que pedirá un informe explicativo al Idaan por el caso de su planilla.