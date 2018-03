Son aproximadamente 2,500 funcionarios de esas instalaciones de salud que estarían atendiendo este llamado a huelga general desde el próximo miércoles 21 de marzo, así lo dio a conocer la Asociación Panameña de Estadísticos de Salud.

“La historia clínica, hoy en día, es electrónica ya no tenemos el perfil ni la idoneidad necesaria para realizar las funciones que históricamente hemos hecho, desde el pasado jueves 8 instruyeron que no íbamos a tener el acceso, la interpretación y el análisis de la información que contiene un expediente clínico ese es nuestro trabajo y al no permitirnos el acceso nos están impidiendo para ahora que un grupo de médicos en vez de estar atendiendo, están haciendo nuestras funciones”, explicó Cecilio Triana de la Asociación Panameña de Estadísticos de Salud.

Mucha molestia e incertidumbre existe en el gremio y la gran pregunta que se hacen es: ¿Qué funciones se les podrían estar asignando si ya no tendrán acceso a los expedientes clínicos?

Los miembros de este gremio tienen temor que se puedan realizar despidos a futuro tras esta medida.