Trabajadores de la construcción exigen respuesta y apoyo al Suntracs

“ Se sabe que resistencia es la marca. Suntracs, ¿dónde estás? Genaro, Saúl, ¿dónde están?”, cuestionó un trabajador de la construcción en un video difundido a través de redes sociales.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) tiene 90 mil afiliados, y la mayoría han quedado cesantes desde hace un mes, por la paralización debido a la pandemia de COVID-19.

Advierte que difícilmente pueden cumplir con sus necesidades alimentarias.

“ La cuota sindical me la descuentan todas las quincenas. Ninguno de nosotros está generando ingresos, no hemos recibido ayuda del gobierno”, contó Frey Saavedra, obrero de construcción.

Al respecto, el sindicato emitió un comunicado donde asegura haber propuesto varias formas de ayudar a los obreros en casa.

“ A los trabajadores que no pudiesen tener su semana o quincena completa, se le complementara con bonos, y al cobrar el décimo se les incluyera. El gobierno hasta hoy, en el tema del Bono Solidario, no lo ha hecho llegar a ninguna parte. Los empresarios nos dijeron no al primer eje ni de pagos de 15 días, ni adelantos de prestaciones, ni 250 dólares. Negaban cualquier posibilidad de esto”, detalló Saúl Méndez, secretario general del Suntracs.

La ministra de Trabajo, Doris Zapata, explicó la mediación entre Suntracs y Capac, para concretar la ayuda necesaria a sus trabajadores.

“ Hemos tenido el sábado una reunión de seguimiento dónde se presentaron algunas propuestas. No se llegó a un acuerdo. La Capac solicitó un espacio para presentar en Junta Directiva mañana las propuestas que llevó Suntracs a la mesa. Nosotros también debemos hacer las consultas correspondientes”, manifestó Zapata.

El Suntracs espera que se tome en cuenta la propuesta de usar las bases de datos de las empresas para que la ayuda solidaria llegue a los obreros.