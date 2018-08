Transportistas del oeste contemplan suspender viajes en horas de la noche por la inseguridad

En el asalto más reciente, los delincuentes subieron al bus de lujo en la terminal de Albrook como un pasajero más.

Cerca de Loma Cová sacaron armas y amenazaron de muerte al conductor y su hija que también viajaba en el bus. A cada uno de los 50 pasajeros le quitaron dinero en efectivo y celulares. Una vez cerca de la parada de Loma Cová se bajaron como si nada y escaparon.

“Hubieron unos que dejaron caer sus teléfonos, pero no se podía hacer ningún movimiento porque los hombres habían montado el arma. Me decían que bajara la velocidad, me encañonaron. Se bajan a la altura de los tanques de combustible de Loma Cová, el modus operandi de ellos es en esa área, en ese trayecto es que nos roban”, relató Jonathan Ramos, testigo del hecho.

Los transportistas están analizando la posibilidad de colocar dispositivos para comunicarse directamente con la policía.

La medida más drástica sería la suspensión del servicio después de las 11 de la noche.

“Se levantan con arma de fuego o arma blanca y van asaltando. El sábado asaltaron uno de mis buses”, reportó Guzmán Blanco, secretario general de Transporte.

“Pienso que tenemos un país revuelto. Hacer más presiones sería más peligroso para los usuarios”, afirmó el transportista, Eliécer Montenegro.

Este es el quinto robo que ocurre dentro de buses hacia Panamá Oeste en menos de 2 meses. Tres han sido en la ruta Panamá - La Chorrera y los otros dos en Chame y San Carlos. Todos han utilizado el mismo modus operandi.