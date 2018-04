Tribunal Electoral presenta informe sobre Caso Blue Apple

El TE detalla que Suárez fue notificado por edicto en puerta el 22 de marzo de 2018; Francolini fue notificado a través de su abogado el 23 de marzo; y Ford fue notificado personalmente el 28 de marzo.

El expediente se encuentra en el despacho del magisatrado ponente desde el 2 de abril de 2018 para los casos de Suárez y Francolini y desde el 5 de abril en el caso de Ford.

En el caso de los hermanos Martinelli Linares, se tuvo que utilizar la vía diplomática para notificarlos en la dirección suministrada por ellos en Florida, Estados Unidos. No se logró la notificación en ese momento, ya que no pudo localizar a los hermanos. Se procedió entonces a notificarlos por edicto publicado en un periódico y una vez en el boletín electoral. A partir de este lunes 9 de abril se inician los 10 días hábiles del emplazamiento, que concluyen el 20 de abril. Si los apoderados no contestan el traslado, se tendrá que nombrar a un defensor ausente, explicó el TE.