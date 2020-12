Lanzan campaña para elevar conciencia sobre la violencia machista

El evento virtual, que se desarrolló dentro del marco del "25 de noviembre", fecha señalada por las Naciones Unidas para hacer énfasis en la violencia contra las mujeres, fue abierto por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Panamá, Cristian Munduate, quien abordó los desafíos de la desigualdad de género.

Le siguieron, en orden, José Manuel Pérez, Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Omar Polo, Vicepresidente creativo de McCann Panamá.

Pérez aprovechó el espacio para destacar el esfuerzo conjunto de la ONU en Panamá para ofrecerle a las instituciones gubernamentales encargadas de atender los diferentes tipos de violencia hacia la mujer, el Diagnóstico de situación de los servicios esenciales para mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia en Panamá https://panama.unfpa.org/es/publications.

Por su parte, Polo dijo que la tolerancia que tienen las sociedades de América Latina frente a la violencia contra la mujer los impulsó a pensar en hacer un trabajo para ver el problema y no quitar la mirada, no seguir indiferente.

“Trabajamos con UNFPA Panamá y no solo hicimos la campaña, también aprendimos sobre violencia basada en género”, expresó.

Letras contra la violencia es una campaña de carácter social creada por McCann Panamá para el Fondo de Población de las Naciones Unidas - Oficina de Panamá, en el marco del Día Internacional para la eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre) y Únete, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para Poner fin a la violencia contra las mujeres.

Ideas centrales

Entre las ideas centrales expuestas por Coral Herrera Gómez fueron las siguientes:

Una buena vida. Todas las mujeres tenemos derecho a una buena vida, es decir, libre de violencia, de sufrimiento y de explotación. Tenemos derecho al disfrute y al placer.

Dejar de sufrir. El epicentro del patriarcado se encuentra en nuestros corazones, en los sentimientos, en nuestra sexualidad, deseos y en las relaciones que establecemos. Esta es la parte más difícil de desaprender. Como mujeres, vamos acatando los mandatos de género, si no aceptamos el rol que han elegido para nosotras, sino obedecemos, pensamos que nadie nos va a querer.

Educar las emociones para librarnos de la violencia. Me hubiese gustado aprender, en el colegio, identificar el dolor y expresarlo con palabras. Tuve que afrontar la muerte sin estar preparada. También me hubiese gustado aprender a despedirme de las personas con las que compartí un trozo de mi vida, sin hacernos daño al separarnos. En las escuelas, podríamos enseñar a manejar las emociones, explicarle a la nueva generación que el miedo, dolor, impotencia, deseo sexual, es normal, que lo importante es que las emociones no nos arrastren y nos lleven a hacernos daños a nosotros mismos o a otras personas.

La princesa de la casa. Mientras sigamos contándoles a las niñas que la felicidad va a estar en una media naranja, en un príncipe azul, no vamos a avanzar. No importa de qué estrato social sea, las niñas están aprendiendo a querer como esa princesa triste y sola.

Conciencia colectiva. Mientras los hombres tengan a su disposición miles de mujeres dispuestas a sufrir por amor, el ciclo de la violencia machista continuará. El cambio requiere una toma de conciencia colectiva, tanto del hombre como de la mujer.

Educar en cuidados. La pandemia nos ha recordado lo frágiles que somos y que nos necesitamos unos a nosotros. No nos enseñan a querernos bien. Recuerdo que en el colegio tenía una compañera con discapacidad y nunca nos enseñaron a cuidarla.

El lugar más violento para la mujer es la casa. El lugar donde las niñas y adolescentes reciben más violencia es el hogar; abusos, violaciones, por parte del papá, padrastro, abuelo, hermanos, tíos y hombres allegados a las familias.

Tenemos que ayudar a las niñas y niños a tener herramientas para desmontar todos los mitos del patriarcado y del romanticismo, y comprendan que solo es posible el amor cuando nos cuidamos ambos, de igual a igual. Los niños deben aprender que las mujeres no nacimos para servir, que no somos criadas de los hombres. Cuando ves el uso del tiempo libre de mujeres versus hombres es descorazonador como las mujeres no tienen tiempo para ellas. Solo es posible construir relaciones sanas cuando aprendemos a trabajar en equipo y no explotamos a la otra persona.

Los héroes masculinos de los niños son asesinos. Tenemos que pedir a los productores de contenido de entretenimiento y de la subcultura que nos den otros productos, porque tienen la última tecnología pero el contenido no evoluciona. Hay que mostrarles a los niños otros modelos de masculinidad.

Yo trabajo talleres con adolescentes y les hablo de lo maravilloso que sería el amor sin el machismo, sin la desigualdad, desde los cuidados mutuos.

Enlace a la grabación del evento: https://youtu.be/2ht-LbVzoSg (disponible por 24 horas).

Además, los invitamos a leer reportajes informativos, con leyes, guías y recomendaciones de expertos en https://panama.unfpa.org/campaigns.