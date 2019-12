Pero no solo es eso, según el comisionado Nelson Muñoz, jefe de seguridad del Metro de Panamá, se cometen otras faltas a menudo por parte de los usuarios, como ejemplo, que dos personas quieran hacer uso de un solo pase; o que utilicen el pase de un estudiante cuando no les corresponde.

Según Muñoz, las normas internas del metro no se están respetando lo que puede ser la causa de algunos de los casos que se han estado dando en los últimos días y que han circulado en redes sociales.

Recomendaciones

El comisionado también aprovechó la oportunidad para realizar algunas recomendaciones a los usuarios, a fin de evitar robos no sólo dentro de las estaciones del Metro de Panamá; sino también en los centros comerciales, tales como: No llevar carteras muy grandes que llamen la atención, si se acerca a un cajero tener cuidado a la hora de su uso, no contar dinero en público.