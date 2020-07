Habilitarán un número PIN en el Vale Digital para evitar fraude

Mientras muchos panameños están a la espera de poder recibir los $100.00 del Vale Digital o el bono físico del programa Panamá Solidario para subsistir en sus hogares, hay quienes están intentando cambiarlo por dinero en efectivo, lo que podría llevarles a ser excluidos.

La vendedora Rosa Barahona, contó a TVN Noticias que en dos ocasiones personas se han acercado a ella para ofrecerles dinero a cambio de que le compren el Vale Digital.

" Hay Vales que la gente anda vendiendo, parece que no lo necesitan porque han venido aquí varios a ofrecerme el Vale en $40.00. (...) Han venido ha ofrecerme dos veces ya, pero yo les digo que no; que no ando en nada de eso, yo no estoy para que me metan presa", relató Barahona.

Luis Ricardo Oliva, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) manifestó que la situación más frecuente que han estado viendo son " ciudadanos que poseen el Vale Digital y se acercan a personas cerca de la caja y les dicen que les cambian el Vale Digital a cambio de efectivo".

Les hemos dicho a los supermercados y a las farmacias de que estén constantemente monitoreando y que pueden ser sancionados en caso de que incumplan estas normas, podría ser la suspensión del Vale Digital", recalcó Oliva.

Nuevas medidas de seguridad en el Vale Digital

De hecho, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) junto al Tribunal Electoral, están buscando nuevos mecanismos de control y seguridad para los beneficiarios, con la introducción de un número PIN a la hora de hacer sus compras.

Las personas ahora van a recibir también un PIN, en el cual cuando van a hacer la compra se le va a exigir de manera que podamos evitar que se pueda dar algún tipo de fraude, ya con esto aumentamos la seguridad, y que las personas tengan la seguridad de que el sistema está cada día más robusto, detalló el administrador de la AIG.

Oliva reveló en entrevista que la persona deberá presentar su cédula con el código de barra detrás, y adicional, se levantará un trámite que será anunciado próximamente sobre la forma en que paulatinamente se irá introduciendo el PIN.

Este PIN va a ser físicamente. Es decir, cuando la persona va a hacer su compra en el momento en que lo habilitemos, la persona va a tener que introducir su PIN por primera vez", concluyó Oliva.

Vale Digital en Cifras

Desde que se puso en marcha el programa Panamá Solidario, 730 mil personas han recibido el Vale Digital. Sin embargo, unas 30 mil personas no están utilizando este beneficio, mientras que 29 mil personas ya no son beneficiarios porque sus contratos fueron reactivados.