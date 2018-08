Varela busca lograr consenso en la Asamblea antes de presentar candidatos a la CSJ

El presidente Juan Carlos Varela buscará consenso en la Asamblea Nacional (AN) para realizar las designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Realizan reuniones con las diferentes bancadas.

Han pasado casi ocho meses desde que debió nombrarse a los dos nuevos magistrados. Las primeras designaciones no fueron ratificadas. Ahora el mandatario Varela señala que no existe una fecha específica para enviar nuevos nombres a la AN para la aprobación.

“Quizás sea producto de un escenario político, ver que doy, que obtengo, que cedo. O quizás no someter a una situación de incomodidad a las personas que él decida proponer a la Asamblea. Estamos inmersos en un torneo electoral, aquí no se trata de negociar, sino de la obligación y los mandatos constitucionales”, señaló Alfonso Fraguela, del Colegio de Abogados.

“Yo prefiero enviar nombres a la Asamblea ya consensuados con los jefes de bancada de la mayoría legislativa. Ha habido reuniones con la presidencia de la Asamblea y con el presidente del partido PRD. Se han dado reuniones para ver la agenda de gobernabilidad del país”, reveló Varela.

Hay 20 candidatos para remplazar de los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega. Actualmente, Mejía es el juez de garantías en el caso por las escuchas telefónicas ilegales del expresidente Ricardo Martinelli.

“La prerrogativa constitucional que tiene el presidente, puede decidir de los veinte que presentó, como puede ratificar a Mejía y Ortega por un período igual de tiempo. Eso no se prohíbe”, manifestó Fraguela.

La Comisión de Pacto de Estado por la Justicia evaluó los candidatos y entregó las recomendaciones al Ejecutivo.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo. Nos encomendaron una labor, a partir de allí que cada uno haga el trabajo que le corresponda”, enfatizó el procurador de la Administración, Rigoberto González

Para Varela es necesario llegar a un acuerdo, porque asegura que no sirve de nada realizar designaciones si la Asamblea no las ratifica.