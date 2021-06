Viceministra defiende proceso de inmunización pese al escándalo de Coco del Mar

La viceministra de Salud, Ivette Berrio se ha vuelto a referir este miércoles 9 de junio, al escándalo desatado por un proceso de vacunación que se realizó en un edificio de Coco del Mar y asegura que confía que se realizarán las investigaciones que pongan de manifiesto la situación, para que las personas responsables respondan ante la justicia.

La funcionaria explicó que las vacunas en Panamá están sometidas a un sistema de custodia encabezado por el Ministerio de Seguridad (Minseg) y también personal del Ministerio de Salud (Minsa).

Dijo que toda la organización que desde el día uno fue criticada por la ciudadanía por parecer excesiva, se hizo precisamente porque las vacunas son una carga valiosa, que representan esperanza de vida para todo un pueblo y es el gobierno quien tiene la responsabilidad de la misma.

Por otra parte, Berrio explicó que cuentan con herramientas que les ha proporcionado la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), para garantizar la vigilancia y por eso confían en que el sistema de seguimiento que se ha establecido es confiable.

Exigió que se hagan todas las investigaciones para que los responsables puedan dar respuestas a la justicia del país.

Dijo que las vacunas son custodiadas en todo momento, desde que salen del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), además, cada caja con vacunas cuenta con un sistema GPS para saber la ubicación.

Explicó que hay toda una organización desde que la carga sale del PAI, que va custodiada por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio de Seguridad. En el proceso de traslado están involucrados representantes del PAI que llevan las dosis hasta las regiones que están destinadas.

Asegura que el Ministerio Público tiene un trabajo arduo que realizar, porque se tiene que determinar si se trata de vacunas contra la COVID y si lo son se tiene que determinar cómo llegaron a una entidad privada cuando es el Minsa el encargado de la custodia.

Reitera que no se puede asegurar si lo que se aplicó a las personas son vacunas de las que adquiere el Ministerio de Salud. Berrio dijo que no se atreve a llamar “ vacuna” a las dosis que se les aplicaron a las personas porque no tiene esa seguridad.

Las vacunas que no son aplicadas no se pueden volver a congelar y por eso es necesario aplicarse y para ello existe un procedimiento que las enfermeras deben aplicar.

Lo que no se utiliza y fue abierto debe ser aplicado. Es por ello que si una persona no acude a su cita, entonces se le aplica, en ese momento, a personas que estén en el lugar, esperando o acompañando a ciudadanos con citas.

Es imprescindible mantener las vacunas dentro de los parámetros dentro de lo que se exige para que sean seguras y eficaces hasta su aplicación, dijo la ministra.

“No vamos a tolerar que un grupo de personas inescrupulosas pongan en peligro este proceso de vacunación”, manifestó la viceministra.

Sostuvo que tiene que haber una forma de sancionar lo que ha pasado. El Ministerio Público tiene que averiguar el método para introducir ese producto, pero se tuvo que haber tenido que dar una situación irregular.

Recalcó que las vacunas tienen un permiso de emergencia y no tienen registro sanitario y por eso no pueden venderse dentro del territorio en Panamá.

Defendió el proceso de vacunación y asegura que se está dando de manera muy organizada “ y de eso es testigo el pueblo panameño” y agrega que el Minsa seguirá comprometido con el desarrollo adecuado de las jornadas.

Para Berrio, la cantidad de personas que se han inscrito para el proceso de vacunación es una muestra de la confianza de la población en la inmunización que se desarrolla en el país.

Hizo un llamado a los nacionales y extranjeros para que estén atentos a las jornadas, la hora y fechas y que no caigan en actividades clandestinas que representan un peligro para la vida.

Se espera que para los meses de agosto, septiembre y octubre se tenga definida la estrategia de vacunación para la población de 12 años en adelante e ir avanzando en la inmunidad de rebaño.