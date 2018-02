Víctimas de ‘pinchazos’ continúan a la espera de Ricardo Martinelli en Panamá

Relacionados Jueza Cooke otorga libertad bajo fianza al expresidente Martinelli

Balbina Herrera, quien forma parte de los querellantes por las interceptaciones telefónicas cometidas por el exmandatario durante su administración (2009-2014), señaló que aunque Martinelli ganó un round al lograr salir de prisión, no está en libertad.

“Ricardo Martinelli no está en libertad solo pasa de la cárcel a su casa. (…) Pagar un millón de dólares no debe ser un problema, le quitaron su pasaporte, no puede salir de la casa, tiene que presentarse cada semana donde una autoridad norteamericana”, enfatizó Herrera.

La querellante, es consciente que Martinelli va a apelar la decisión de ser extraditado a Panamá para evitar enfrentar a la justicia, luego de que la jueza Marcia G. Cooke le otorgara la libertad bajo fianza.

Sin embargo, para Herrera "lo más importante es tener paciencia y saber que en algún momento va a llegar. Ricardo Martinelli estuvo 8 meses preso y ahora tampoco tendrá libertad para moverse donde quiere y tiene que seguir su trámite legal en EEUU".

"En algún momento él tendrá que regresar a Panamá. Tú no puede seguir toda la vida huyendo, así sea extraditado o no tendrá que regresar", aseveró.

Finalmente, Herrera espera que esta situación a la que se ha tenido que enfrentar el expresidente Martinelli sea un ejemplo para el resto de los mandatarios.

"Él está pagando sus propias consecuencias y sus pies lo han llevado a donde está. No hay un mandatario que pueda estar por encima de la ley y la constitución. (...) Yo voy a continuar y sé que muchos otros compañeros van a continuar y Ricardo Martinelli podrá decir y hacer lo que quiera, pero en algún momento tendrá que poner los pies en esta tierra panameña, porque lo que él hizo violando nuestros derechos no se le puede permitir a ningún otro mandatario”, puntualizó.