Acodeco detecta masivo incumplimiento en etiquetado energético de aires acondicionados en Panamá

Las inspecciones se centraron en comprobar que los equipos exhibidos contaran con su respectiva etiqueta de eficiencia energética.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó múltiples irregularidades en el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados a la venta en distintos comercios de la ciudad de Panamá, tras una serie de operativos de verificación.

De acuerdo con resultados preliminares del Departamento de Metrología de la entidad, se inspeccionaron 22 locales comerciales, donde se evaluaron 15 marcas de acondicionadores de aire que sumaban un total de 208 modelos. El hallazgo fue contundente: solo tres equipos cumplían con las normas de etiquetado, mientras que 205 presentaban algún tipo de incumplimiento.

Las inspecciones se centraron en comprobar que los equipos exhibidos contaran con su respectiva etiqueta de eficiencia energética, tal como lo exigen los reglamentos técnicos vigentes, entre ellos las normas DGNTI-COPANIT 101-2007 y 102-2007, así como reglamentos técnicos centroamericanos y lo establecido en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

Estas disposiciones establecen que la Acodeco es la autoridad competente para verificar que la información sobre eficiencia energética esté visible y accesible al consumidor, permitiéndole conocer el nivel de consumo eléctrico del equipo antes de tomar una decisión de compra.

La entidad explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las normativas relacionadas con el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE), promoviendo así prácticas de consumo responsables.

Asimismo, destacó que la etiqueta de eficiencia energética es una herramienta clave para los compradores, ya que facilita la comparación entre equipos, ayuda a identificar opciones que generen mayor ahorro en la factura eléctrica y contribuye a la protección de los recursos energéticos.

La Acodeco reiteró que continuará realizando operativos en todo el país, con el objetivo de asegurar que los comercios cumplan con la normativa vigente y que los consumidores dispongan de información clara, veraz y visible al momento de adquirir estos productos.