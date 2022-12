Activan operativo masivo de recolección de basura en San Miguelito

Con la intervención de ocho camiones volquete, tres palas mecánicas y unas 60 personas para barrido y recolección de desechos, amaneció el distrito de San Miguelito para dar solución a la crisis de basura que lleva meses aquejando a la población. Para los residentes no se trata solo de recoger la basura, pues lo que urge es un cambio en la forma de disponer de lo que aparentemente ya no nos sirve.

Luis Bazán, morador del distrito aseveró que las personas no aplican la opción de reciclaje y botan todo, porque no tienen donde vender los enseres que ya no necesitan.

El municipio designó inspectores para que apliquen sanciones en los puntos donde históricamente y de forma inadecuada se ha dispuesto la basura, esto para evitar malos hábitos.

Ricardo Ábrego Lasso, dice que pasan meses sin que recojan la basura, un supermercado cercano tira los desperdicios de su carnicería al pataconcito, que cada vez roba más espacio a las personas que circulan por el área.

El distrito de San Miguelito tiene 50 kilómetros cuadrados y la densidad de la población genera al menos 400 toneladas de basura al día, aumentando a 600 en diciembre...

El acalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, aseguró que históricamente el municipio recoge la basura poniendo el ejemplo como autoridad. Sin embargo, lo cierto es que el distrito vive la peor crisis de basura que se recuerda en los últimos años con comunidades enteras inundadas por toneladas de desechos que llegaron incluso a obstruir las calles y avenidas. Y es que los residentes, tras inunmerables denuncias públicas, aseguraron que los camiones de la empresa encargada de la recolección llevan meses sin aparecer por sus residencias.

Según Carrasquilla este mes se excede la cantidad de basura por la demanda que hay de consumo a razón de las fiestas de fin de año, por lo que instó a las comunidades del distrito a empoderarse de sus barrios y dejar de hacer mal uso de la disposición de la basura. Además, adelantó que va a disponer de inspectores en los sectores para multar a quienes incumplan con la debida disposición de los desechos.

Para los residentes mientras no se mejore la frecuencia en la recolección de los desperdicios seguirán acumulándose los cerros de basura y la proliferación de alimañas.

