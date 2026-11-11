Aduanas: madre e hija son retenidas en el aeropuerto de Tocumen por transportar más de B/.117 mil sin declarar

Madre e hija son retenidas por Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por transportar más de B/.117 mil en efectivo sin declarar.

Panamá/Dos pasajeras ecuatorianas, madre e hija, fueron detectadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando transportaban más de B/.117 mil en efectivo sin declarar, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

El hallazgo se produjo durante las inspecciones de equipaje de ambas viajeras, quienes llegaron a Panamá en un vuelo internacional procedente de Guayaquil, Ecuador.

En el primer caso, los inspectores detectaron imágenes sospechosas en el escáner de rayos X de una maleta. Aunque la pasajera aseguró que no llevaba dinero sujeto a declaración, durante una revisión secundaria los funcionarios encontraron B/.63,230 ocultos en bolsas plásticas y dentro de varios pares de zapatos.

En una segunda intervención, realizada a otra pasajera del mismo vuelo, las autoridades localizaron B/.54,080 escondidos entre zapatos, bolsas plásticas y bolsillos de prendas de vestir.

Tras confirmar que ninguna de las dos había declarado el efectivo, Aduanas notificó a las pasajeras sobre el procedimiento correspondiente y trasladó ambos casos al Ministerio Público para las investigaciones y actuaciones legales.

La entidad indicó que estos resultados forman parte del operativo «Navidad sin Contrabando», mediante el cual mantiene controles en los principales puntos de entrada al país para reforzar la seguridad y prevenir delitos financieros y el blanqueo de capitales.

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