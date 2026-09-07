Autoridad para la Innovación Gubernamental asegura que plataforma del registro de ofensores sexuales está lista

Fábrega se refirió al tema durante la sustentación del presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027, donde también respondió a cuestionamientos de los diputados sobre el estado de esta herramienta.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) ya culminó el desarrollo de la plataforma destinada a publicar el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual, informó su director, Adolfo Fábrega.

Fábrega se refirió al tema durante la sustentación del presupuesto de la institución para la vigencia fiscal 2027, donde también respondió a cuestionamientos de los diputados sobre el estado de esta herramienta, cuya implementación busca permitir el acceso público a información sobre personas condenadas por delitos sexuales.

El director de la AIG explicó que la plataforma ya fue desarrollada y se encuentra a la espera de la firma y refrendo de un convenio para completar los trámites jurídicos necesarios y proceder con su habilitación.

“Ya terminamos el desarrollo y está por habilitarse. Estamos esperando un refrendo de un convenio simplemente para la materia jurídica y poder sacarlo en vivo”, señaló Fábrega.

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La modificación legal aprobada en 2025 establece la creación de un registro público con información sobre personas condenadas por delitos sexuales, con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer quiénes han recibido una condena por este tipo de delitos.

De acuerdo con lo explicado durante la jornada, en el registro serán incluidas aquellas personas adultas que hayan sido condenadas mediante una sentencia debidamente ejecutoriada o a través de un acuerdo de pena.

La permanencia de una persona en el registro dependerá del delito por el cual haya sido condenada, según lo establecido en la legislación correspondiente.

El tema cobra relevancia ante el incremento que se ha reportado en las denuncias relacionadas con delitos sexuales presentadas ante el Ministerio Público durante los últimos años.

Fábrega indicó además que el desarrollo de este tipo de plataformas puede servir como modelo para implementar otros registros públicos que requieran herramientas tecnológicas para facilitar el acceso de la ciudadanía a información de interés.

Con información de Meredith Serracín