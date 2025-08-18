Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad de calcomanías vehiculares de septiembre 2025

Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad de calcomanías vehiculares de septiembre 2025.
Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad de calcomanías vehiculares de septiembre 2025. / Cortesía de la Alcaldía de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá informó este lunes 18 de agosto que ya se encuentran disponibles las calcomanías correspondientes al mes de septiembre de 2025, requisito indispensable para la circulación vehicular.

Los propietarios de vehículos cuyo pago corresponde a ese mes podrán retirar su calcomanía a partir del 1 de septiembre en el centro de placas habilitado por la entidad.

Te podría interesar: Ifarhu reactivaría auxilios económicos en el 2026, pero con nuevos criterios y posible cambio de nombre

La institución también recordó a los conductores que aún no han retirado las calcomanías de meses anteriores —de enero a agosto— que pueden hacerlo desde estos momentos, con el fin de mantenerse al día y circular de manera legal en todo el territorio nacional. Para realizar el retiro, los contribuyentes deberán cumplir con dos requisitos principales:

La Alcaldía reiteró el llamado a los propietarios de vehículos para que realicen sus pagos en el mes que les corresponde, evitando así multas y recargos. Además, destacó que mantener la documentación vehicular en regla es fundamental para garantizar una circulación segura y ajustada a la ley.

Temas relacionados

Alcaldía de Panamá calcomanías vehiculares vehículos
Si te lo perdiste
Lo último
stats