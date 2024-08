Preparan operativos contra los 'Bien Cuidao''

Ciudad de Panamá, Panamá/Es prohibido cobrar por el uso de espacios públicos, pero esto es una problemática a la que nunca han podido ponerle fin y es que varias administraciones alcaldicias han tratado de buscar una solución pero ha sido en vano.

Tras una denuncia ciudadana, la Alcaldía de Panamá y la Policía Municipal realizaron un operativo en donde retuvieron a cinco personas que cobraban a las personas por estacionamientos. Estas personas aprehendidas fueron llevadas ante un juez de paz que les decretó diez días de multa por medio de trabajo comunitario.

"Las unidades hacen un recorrido diario donde han hecho denuncias y de ver a estos ciudadanos se procede a llevarlos a la casa de paz para que sean atendidos por esta situación", detalla Ezequiel Carrizo, director de Vigilancia Municipal.

Es importante destacar que el tema de los ''Bien Cuidao'' genera recursos de $300-$800 dólares para estas personas, por lo que se mantienen allí pese a que a muchos de ellos se les ha ofrecido trabajo en la Alcaldía pero no lo aceptaban.

El problema de los "Bien Cuidao" es un problema que se debe atacar de raíz porque no estamos hablando de personas que no tienen qué comer; lo que ocurre es que estos individuos no van a obtener un trabajo que le de más ingresos que este, por lo que prefieren continuar ''trabajando'' en las calles.

Así mismo, la Alcaldía de Panamá continuará realizando estos operativos con la finalidad de evitar que estas personas sigan usando los espacios públicos, para cobrar ilegalmente a los ciudadanos por el uso para estacionarse.

Con información de Luis Velarde