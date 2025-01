Familiares de víctimas del accidente en Chame, que involucra vehículo de Alejandro Torres, exigen justicia

Luego de que circulara en las redes sociales el video de una cámara de seguridad que capta, supuestamente, el accidente de tránsito en la vía Interamericana, en la entrada de Cabuya en Chame, que dejó a tres víctimas y en el que se involucra el vehículo del cantante de música típica Alejandro Torres, se conoció que la fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste lo sumaría como evidencia a la investigación que se inició tras este fatal accidente.

En el video se observa cómo el taxi intenta girar a la izquierda y es sorprendido por un carro blanco tipo 4x4 que lo impacta con fuerza, lo arrastra a varios metros y luego ambos autos quedan emanando humo en plena vía.

Las víctimas eran tres jóvenes que residían en Chame, Calidonia y la 24 de Diciembre, donde dos murieron en el hospital y otro murió en el lugar de los hechos.

Uno de los abogados de las víctimas conversó con TVN Noticias y mostró la preocupación que tienen los abogados de los jóvenes por la lentitud del proceso.

"No hay una certificación, no hay un tipo de resolución o algún tipo de pronunciamiento de parte del Ministerio Público que pueda dar certeza de qué es lo que ocurrió hasta la fecha, por eso es que queremos que se realicen las investigaciones y que se determine quién tiene la responsabilidad en este hecho lamentable", dijo Mario Prado, abogado de una de las víctimas.

Hace pocos días los miembros de otra de las familias de las víctimas llegaron hasta la sede de la Personería en Chame para solicitar que el caso se acelere y poder conocer qué ocurrió.

La familia de los jóvenes está pidiendo justicia, por este caso.

Prado insistió en que lo único que se está pidiendo es justicia, y que se hagan las investigaciones de forma correcta "y que no exista un hermetismo, que no sabemos por qué".

De acuerdo con el abogado, en este caso se ha tomado un procedimiento un poco distinto, y están solicitando al Ministerio Público respuestas sobre el caso.

Por parte de la Personería de San Carlos se conoció que se están reuniendo los elementos necesarios que serán analizados y se llevarán a cabo otras diligencias.

Además, indicaron que en este caso, como en otros, donde no se aprendió en flagrancia, se continúan con las investigaciones para acreditar el hecho y vincular o no a la persona indiciada. Por parte del artista de música típica se nos informó que por ahora no dará declaraciones a los medios de comunicación.

Con información de Hellen Concepción