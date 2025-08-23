Alerta en plataformas digitales: identifican choferes con prontuarios criminales

En los últimos años se han registrado 21 homicidios que involucran a conductores de plataformas digitales.

Panamá/La Policía Nacional confirmó que ha identificado a conductores de plataformas digitales con prontuarios delictivos, luego de los recientes casos en los que choferes de este servicio han estado vinculados a hechos criminales.

El director de la Policía, Jaime Fernández, aseguró que se han establecido acuerdos con todas las plataformas para reforzar el monitoreo de los viajes que se realicen en el país.

Sí hemos visto que hay personas que manejan las plataformas que tienen algunos prontuarios y así mismo otras que han sido víctimas. Nosotros estamos trabajando de la mano con estas compañías para poder dar un seguimiento y tener cada vez más acercamiento de cómo podemos monitorear y tener más acceso a todo lo que se está dando. Hemos hecho acuerdos con estas plataformas para poder brindarles el seguimiento a todas las carreras o movimientos que tengan dentro de Panamá”, explicó Fernández.

Las autoridades hicieron además un llamado a los usuarios a convertirse en el primer anillo de seguridad, exhortando a reportar cualquier situación sospechosa y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

Choferes, víctimas de la violencia

La situación ha generado creciente preocupación entre los conductores. Representantes del gremio de plataformas digitales denunciaron que en los últimos años al menos 21 conductores han sido asesinados mientras ejercían su labor, y solicitaron una reunión urgente con las autoridades para encontrar soluciones a esta problemática.

Un conductor relató recientemente que fue víctima de un asalto a mano armada durante una carrera. Según su testimonio, varios delincuentes lo atacaron colocándole un arma en la cabeza para despojarlo de sus pertenencias, situación que refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes dependen de esta actividad para subsistir.

Preocupación creciente

Los gremios advierten que los crímenes contra conductores se han intensificado en los últimos días, generando un clima de inseguridad que amenaza la estabilidad de miles de familias que viven de esta actividad.

La Policía Nacional, por su parte, reiteró que continuará reforzando los mecanismos de control junto a las plataformas digitales, al tiempo que llamó a la población a colaborar como pieza clave en la prevención.