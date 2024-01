Ana Matilde Gómez: 'La justicia tiene un reto importante en no permitir que la impunidad gane la carrera'

Ciudad de Panamá, Panamá/Para la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo este martes 2 de enero, que hay retos importantes en materia de administración de justicia, principalmente, para que “la impunidad no gane la carrera”.

Y es que este miércoles 3 de enero, la Corte Suprema de Justicia escoge a su junta directiva.

De acuerdo con Gómez, si bien se han venido cumpliendo procesos importantes, el ciudadano común no mide la efectividad de la justicia a través de los procesos sino a través de los resultados.

"Mientras no vayan a la cárcel los delincuentes de cuello blanco, es decir todo el que tiene un posicionamiento social, que ya está implicado en casos, donde ya el proceso se dio y no se cumple esa condena, no se va a la cárcel, sigue habiendo desigualdades", recalcó.

En tanto, considera que el reto más importante para la justicia es "no permitir que la impunidad le gane la carrera".

Caso Odebrecht

La exprocuradora recordó que un ejemplo es el caso Odebrecht, que no nació en Panamá, y en Estados Unidos, en 2016, los ejecutivos de esta empresa aceptaron haber coimeado en América Latina, 780 millones de dólares, entre ellos 59 millones en soborno en Panamá.

"¿Saben qué pasó en 2022? Los dos hijos de Ricardo Martinelli, expresidente de la República aceptaron ante una corte en Estados Unidos, que ellos recibieron de esos 59 millones, 28 millones de dólares en soborno para que Odebrecht ejecutara obras en Panamá", sentenció.

El caso se ha pasado para 2024, dos expresidentes han sido llamados a juicio [Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli], por lo que a juicio de la exprocuradora, no se puede permitir que el paso del tiempo lleve a la prescripción o tecnicismos "dejen por fuera a delincuentes de cuello blanco".

Para Gómez, con las nuevas figuras en la Corte Suprema de Justicia ha habido cambios, transformaciones y procesos.

Figura de Martinelli

Gómez dijo que es importante para el ciudadano saber que el expresidente Martinelli ya ha sido condenado en primera y segunda instancia.

"Todos los que aspiramos a una mejor sociedad y que no queremos que lleguen a los puestos públicos personas con condenas, definitivamente estamos esperando que en la Corte Suprema de Justicia, la magistrada ponente en este caso responda a la realidad de los hechos que vimos", manifestó.

Informe de Cortizo

En cuanto a Cortizo, la exprocuradora dijo que se le acabó el tiempo y todos comprenden el tema de la pandemia, pero saber que en ese periodo hubo malos manejos, no se terminó de explicar, representó un golpe al Gobierno y para rematar, se cierra con el tema minero.