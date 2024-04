Ánimos caldeados: Comisión de Credenciales aprueba recomendar a varios miembros de la junta directiva de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó la ratificación de varios miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), en medio de ánimos caldeados.

El diputado independiente Gabriel Silva, miembro de la comisión, dijo que no estaba de acuerdo con la alteración del orden del día, para incluir nombramientos de personas de las que era la primera vez que escuchaba sus nombres, no se enviaron ni las hojas de vida ni el sustento, si cumplen o no con los requisitos, lo que consideró como irresponsable.

Silva fue el único que votó en contra de los nombramientos de Miguel Ángel Edwards, Griselda Valencia (suplente), Gregorio Guerrel (principal), Héctor Hurtado (suplente), Guillermo Puga (principal) y Eric Bonilla (suplente).

Los diputados que votaron a favor fueron Raúl Pineda, Ricardo Torres, Francisco Alemán, Rupilio Ábrego, quien es suplente de Benicio Robinson y Mercedes Gálvez, suplente de Sergio Gálvez.

Según reportes del diario La Prensa, en la condición de cargos vencidos estaban los tres representantes del sector de los trabajadores: Miguel Ángel Edwards, Guillermo Puga y Gregorio Guerrel.

En uno de los cuestionamientos de Silva a Guerrel, donde le preguntó desde cuando estaba en la junta directiva y contestó que desde 2026, el diputado le recriminó que eso significa que su periodo en la junta directiva de la CSS venció en 2021 y permaneció en el cargo sin sustento legal.

Además, se recomendaron a otras personas para la Superintendencia del Mercado de Valores y la Cadena de Frío.

Por la CSS se recomendó a la magister Gricelda Valencia (suplente), Gregorio Guerrel (principal), Héctor Hurtado (suplente), Guillermo Puga (principal) y Eric Bonilla (suplente).

Para la Superintendencia del Mercado de Valores fue recomendada Ana Díaz Vallejo, para el Banco Nacional, a Indira Ceville y Juan Villarreal para la Cadena de Frío.