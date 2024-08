Algunos presidentes han confirmado para tratar tema de Venezuela en reunión convocada por Mulino

Mulino dijo que cree que en Venezuela ya existe una transición en marcha, donde quizás no se quiera reconocer porque dirán quienes impulsan que eso disgustaría al gobierno de Maduro.

Panamá, Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, en conferencia semanal, hizo énfasis sobre el tema de la reunión que pretende realizar sobre la situación de Venezuela, asegurando que ya tiene alrededor de 6 a 7 presidentes que han confirmado su venida a Panamá para la participación de la misma.

Todos o casi todos vamos a coincidir en República Dominicana para la juramentación por segunda vez del presidente Luis Abinader, y quizás allí podamos tener la reunión”, sostuvo Mulino.

“Yo no estoy haciendo esto para generar protagonismo en Panamá, sino porque estoy viendo el mismo escenario que vivimos en 1989 y se lo he expresado entre antes de ayer o ayer a María Corina Machado y a Edmundo Urrutia, que no se desesperen", señaló el mandatario.

Mulino aseguró que el propósito de la reunión es:

Mantener vigente el tema en la agenda internacional de los países.

Preocupación de varios países sobre la no demostración del triunfo de Nicolás Maduro en actas creíbles de los pasados comicios, el pasado 28 de julio.

Estoy seguro que los tres mandatarios, Andrés López Obrador, presidente de México, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, no quieren otro futuro para Venezuela que no sea enrumbar el país democráticamente, acotó.

Agregó que cree que en Venezuela ya existe una transición en marcha, donde quizás no se quiera reconocer porque dirán quienes impulsan que eso disgustaría al gobierno de Maduro.

Reitero mi solidaridad con toda Venezuela, con todos los venezolanos y aquí hay un gobierno y un pueblo panameño que vivió casi calcada la foto de lo ocurrido en 1989 ante el fracaso de la OEA.