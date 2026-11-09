Dos personas aprehendidas por delitos relacionados con drogas en Panamá Oeste

Los allanamientos se realizaron en los corregimientos de El Coco y Guadalupe, donde las autoridades decomisaron carrizos, sobres y otras presuntas sustancias ilícitas.

Panamá Oeste, La Chorrera/Dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el delito de posesión de sustancias ilícitas en un operativo realizado por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

La acción policial incluyó 10 diligencias de allanamiento y registro en diferentes residencias del distrito de La Chorrera, como parte de las investigaciones relacionadas con este delito.

Uno de los procedimientos se realizó en el corregimiento de El Coco, donde fue aprehendido un joven de 18 años. Durante la diligencia, las autoridades encontraron 115 carrizos y seis sobres que contenían presuntas sustancias ilícitas.

En otro allanamiento, efectuado en el corregimiento de Guadalupe, fue detenida una mujer de 41 años, a quien se le encontró presunta droga dentro de una cartera. Además, durante el registro de su residencia se ubicaron otras cantidades de estas sustancias.

Ambas personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites correspondientes dentro de las investigaciones.