Advierten paralización nacional por aprobación y sanción del contrato minero

El abogado y periodista Rodrigo Noriega calificó la tercera semana de octubre de 2023 como una “semana de goles” luego de que la Asamblea Nacional aprobara a tambor batiente el primer y segundo debate del proyecto de ley 1100 mediante el cual se aprueba el contrato de concesión minera.

En primera instancia, Noriega explicó que, fue un proyecto de ley inconsulto porque es distinto al proyecto de ley 1043, y ameritaba su propio proceso de consulta ciudadana.

La mayoría de las causas de inconstitucionalidad siguen vigentes en el contrato aprobado en segundo debate, según el especialista.

Detalló que, el documento presentado viola el marco legal minero porque no se dio una licitación pública internacional y la segunda razón es porque el gobierno de China dueño del 20% de las acciones de la empresa First Quantum Minerals Ltd. y el gobierno de Corea del Sur es dueño del 10% de las acciones de Minera Panamá, filial de First Quabtum Minerals.

Noriega cuestionó la posición de la Asamblea Nacional que no han dudado en aprobar el polémico contrato minero que ha provocado protestas de diferentes organizaciones a nivel nacional.

Se ha asegurado por parte del gobierno nacional que los recursos que se recibirán de Minera Panamá (si se aprueba el contrato) se utilizarán para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), del cual, en reiteradas ocasiones, se ha mencionado que podría quedar sin fondos y por lo tanto, no se podrían pagar las pensiones de los asegurados.

Si el presupuesto de la Asamblea lo reducen $200 millones era más que suficiente para darle a los jubilados $350 balboas”, expresó Noriega.

Desde el punto de vista del abogado, la posible aprobación y sanción del contrato minero por parte del presidente Laurentino Cortizo, llevará al país en los próximos días a una paralización innecesaria.

No hubo una transmisión pública de la votación, tumbaron la señal de la Asamblea, censuraron el acceso a la sociedad civil y a todos los especialistas”, manifestó Noriega.

Para Noriega, esta premura en la aprobación del contrato minero que tendrá serias repercusiones para el país durante varias generaciones según se ha señalado por varios especialistas, responde a una línea de partido de los diputados miembros del PRD, quienes, en su mayoría, votaron a favor del contrato minero.

Finalmente, puso en alerta a los residentes de la provincia de Los Santos y advirtió que seguramente, el próximo que contrato que sigue de explotación minera es el de cerro Quema.