Comisión de Comercio aprueba en primer debate proyecto de 'ley del olvido oncológico'

Panamá/La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional prohijó este martes, de forma unánime, el proyecto de ley del olvido oncológico, impulsado por el diputado Jorge Bloise, que busca garantizar el derecho de las personas que han superado el cáncer a no ser discriminadas en la contratación de seguros, productos financieros y en el ámbito laboral.

La iniciativa establece que este derecho debe ser reconocido a los pacientes que hayan finalizado sus tratamientos oncológicos sin recaídas y que cumplan al menos cinco años en remisión.

Testimonios de discriminación

Durante la sustentación del proyecto, Bloise compartió testimonios de pacientes que, a pesar de haber superado el cáncer hace más de una década, se han visto impedidos de acceder a seguros de vida, requisito indispensable para obtener créditos hipotecarios o vehiculares.

Para poder comprar una casa o un carro te piden un seguro de vida. Personas que superaron el cáncer hace 15 o 20 años han visto truncado su sueño de superarse porque se les niega esa posibilidad. Tenemos testimonios de niños, documentados por la Fundación Fanlyc y Fundacáncer, que ya han sido curados y aun así se enfrentan a la discriminación”, denunció Bloise.

El diputado resaltó que Colombia aprobó recientemente una ley similar, y que Panamá tiene la oportunidad de colocarse “a la vanguardia” en la protección de los derechos de los sobrevivientes de cáncer.

Bloise recordó que la detección temprana y los avances médicos han incrementado el número de pacientes que logran superar la enfermedad, lo que hace necesario regular las exclusiones y condiciones preexistentes impuestas por las aseguradoras.

La propuesta ha recibido observaciones por parte del sector asegurador, que también será llamado a participar en el debate. Asimismo, se espera la intervención de organizaciones de pacientes oncológicos, quienes han respaldado la iniciativa desde su presentación.

Con el prohijamiento, la Comisión de Comercio, el proyecto pasará a primer debate, donde se espera continuar la discusión con los distintos actores involucrados.

