Asamblea Nacional | Continúa la incertidumbre sobre quiénes serán los candidatos a la presidencia

Las diferentes bancadas aún no definen a su candidato para la presidencia de la Asamblea Nacional. Representantes de distintos partidos y coaliciones esperan estar en firme para decidir a quién apoyarán.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, señaló este viernes que al menos su colectivo había decidido no sacar candidato propio sino apoyar a quien tenga Realizando Metas (RM).

"Ya se tiene una decisión tomada, nosotros vamos a apoyar al candidato que escoja la alianza de gobierno para la gobernabilidad de RM, del presidente Mulino" indicó Pineda.

Sin embargo, el diputado Benicio Robinson contradijo un poco las palabras de Pineda y mencionó que hasta este momento en el PRD no se ha dado la última palabra sobre este tema.

"Recuerde que usted está hablando con el presidente del partido y nosotros tenemos un mandato de conversar con el partido gobernante, esa no es la última palabra, si no es un candidato que para nosotros, para nuestro juicio, es el candidato que va a ayudar a salir a la Asamblea en este primer año, nosotros, entonces, vamos a tomar la decisión de buscar un candidato de nuestra bancada y postularlo", sostuvo el diputado Robinson.

Por otro lado, Luis Eduardo Camacho, quien hasta hace poco era el abanderado para el cargo por el partido Realizando Metas dijo que en este colectivo, se miden dos figuras pero no menciona un nuevo nombre que suena, el de Ariel Vallarino.

"He escuchado al diputado Alain Cedeño, he visto también al diputado Jaime Acosta, en una propaganda en las redes sociales pero la verdad al único que yo he escuchado formalmente como aspirante es al diputado Alain", destacó Camacho.

Ernesto Cedeño, diputado electo por el Movimiento Otro Camino, mencionó que Ariel Vallarino conversó con él, pero eventualmente su voto sería para el candidato de la coalición Vamos.

Por parte del Panameñismo, el diputado electo Francisco Brea, señaló que su bancada Panameñista lo único que tiene claro es no darle el voto al PRD ni asociación alguna con dicho partido.

Con información de Elizabeth González