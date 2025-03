La ASEP realiza auditorías a empresas eléctricas para verificar devolución a los clientes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realiza una auditoría de manera aleatoria a los sistemas de facturación de las empresas de distribución, con el fin de comprobar que los B/.21 millones, correspondientes a las multas aplicadas a Edemet, Edechi y ENSA, están siendo devueltos a todos los clientes que fueron afectados durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

De acuerdo con la ASEP, estas compañías eléctricas presentaron deficiencias en la calidad de la prestación del servicio durante esos años, “por lo que estamos aquí para comprobar que se hayan devuelto las sumas que corresponden a cada cliente”, advirtió Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de ASEP.

Rodríguez Crespo, quien liderizó esta acción, estuvo acompañada por un equipo de auditores de la Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización de la entidad, encargados de investigar y verificar que los sistemas de facturación de estas empresas compensen correctamente a los clientes, enfatizando en que los montos y la razón de la compensación sean claramente indicados en cada recibido emitido.

Recordó que el año pasado en el mes de junio, la ASEP instruyó el pago de estas compensaciones.

La administradora explicó que la validación se hace a través de la factura, donde debe salir un descuento, por lo que verificarán en los sistemas de las empresas.

La ASEP ordenó, mediante las resoluciones AN No. 11202-Elec y AN No. 11201-Elec, ambas del 27 de abril de 2017, a Edechi y Edemet, compensar B/.3.6 millones y B/.10.7 millones, respectivamente, mientras que a ENSA ordenó compensar o resarcir B/.7.3, mediante la resolución AN No. 9075-elec del 7 de septiembre de 2015.

La administradora indicó que han tenido varias reuniones con las empresas; hay algunas mejoras, pero todavía hace falta en la mejoría de la prestación del servicio.

Debido a las constantes quejas de las fluctuaciones, dijo que algunas veces no tienen que ver con el servicio de estas empresas, como sucedió recientemente con el incendio en la termoeléctrica que generó un apagón nacional.

Sobre este tema, espera que en unos tres meses se conozcan resultados de las investigaciones tras el apagón nacional.

La ASEP es un organismo autónomo que controla, regula, ordena y fiscaliza la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural.