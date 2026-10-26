Atropello mortal en Bugaba eleva a 48 las víctimas por accidentes de tránsito en Chiriquí

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito y evitar manejar bajo los efectos del alcohol , con el objetivo de prevenir más accidentes y pérdidas de vidas.

La provincia de Chiriquí acumula 48 víctimas mortales por accidentes de tránsito, de las cuales 19 corresponden a personas atropelladas.

La víctima más reciente fue un hombre de aproximadamente 50 años que murió tras ser atropellado por el conductor de un vehículo que se desplazaba hacia la frontera de Panamá con Costa Rica.

El hecho ocurrió en la vía Interamericana, cerca de la policlínica de Bugaba.

Ante estas cifras, las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a los peatones para que extremen las medidas de seguridad al cruzar las vías, especialmente en la Interamericana.

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Durante el fin de semana se registraron al menos 20 accidentes de tránsito en la provincia, según las autoridades.

Entre estos casos, al menos cinco estuvieron relacionados con el manejo desordenado. Otros ocurrieron cuando los conductores perdieron el control de sus vehículos, lo que provocó afectaciones graves y dejó a varias personas lesionadas, algunas de las cuales permanecen hospitalizadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de prevenir más accidentes y pérdidas de vidas.

Información de Demetrio Ábrego

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