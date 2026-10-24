Más de 700 estudiantes de Chiriquí se capacitan en liderazgo y empoderamiento juvenil

Los representantes educativos y los participantes coincidieron en la importancia de dar continuidad a estas iniciativas, que buscan fortalecer las habilidades sociales, la confianza, el compromiso ciudadano y la preparación de los jóvenes para su futuro profesional.

Más de 700 estudiantes de sexto año de distintos centros educativos de la provincia de Chiriquí participaron en el Programa de Liderazgo y Empoderamiento Juvenil 2026, una iniciativa impulsada por la Universidad Tecnológica Oteima en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca).

El programa busca fortalecer las habilidades personales y sociales de los jóvenes mediante temas como autoconocimiento, inteligencia emocional, comunicación asertiva y participación ciudadana.

Henry González, profesor tutor, explicó que esta iniciativa forma parte de la responsabilidad social de la universidad y ha beneficiado a estudiantes de distintos distritos, entre ellos David, Bugaba y San Lorenzo. "Sembramos esa semilla en estos jóvenes para lo que viene, siendo su gran proyecto de vida", señaló González.

Además, indicó que la meta para 2027 es duplicar la cantidad de participantes y extender el programa a otras regiones del país.

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Por su parte, Roxana Roux, coordinadora de Educación Media Académica, Profesional y Técnica de Meduca en Chiriquí, destacó la importancia de estos espacios de formación y expresó su expectativa de que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos tanto en sus centros educativos como en sus comunidades.

"Esperamos que estos jóvenes inspiren. Que ellos se esfuercen por proyectarse en toda la comunidad, en el centro educativo y donde quiera que ellos vayan para tener nuevos logros y excelente futuro", expresó la funcionaria.

Roderick González, estudiante del Centro Educativo Santo Domingo, señaló que la experiencia contribuyó a su desarrollo personal y mental, además de brindarle herramientas que podrían ser útiles en el ámbito laboral. También exhortó a otros jóvenes a aprovechar este tipo de oportunidades gratuitas.

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En tanto, Zarina Castillo, docente del colegio Beatriz Miranda de Cabal, valoró positivamente la capacitación y pidió que el programa llegue a más estudiantes. Asimismo, mencionó que para el próximo año se contempla incorporar actividades relacionadas con la oratoria.

"Cada chico es un líder, solo se necesita ese empujón que da la Universidad Tecnológica Oteima e invitamos también a otras instituciones educativas que se sumen a este programa de liderazgo", añadió la docente.

Los representantes educativos y los participantes coincidieron en la importancia de dar continuidad a estas iniciativas, que buscan fortalecer las habilidades sociales, la confianza, el compromiso ciudadano y la preparación de los jóvenes para su futuro profesional.

Información de Ivan Saldaña

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