Autoridad de Aseo realizará operativos de recolección de desechos y enseres

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ha anunciado el inicio de operativos de recolección de desechos de gran tamaño, incluyendo enseres como electrodomésticos, colchones, refrigeradoras y otros artículos voluminosos. Sin embargo, desde la entidad hacen un llamado a la cooperación de la ciudadanía para que estos operativos se realicen de manera organizada y eficiente.

Alfonso Filós, director de operaciones de la AAUD, explicó que el objetivo es ofrecer a los ciudadanos una forma ordenada de deshacerse de estos objetos, que a menudo generan problemas de acumulación y desorden en las calles.

"Usted puede sacar lo que quiera, nosotros estamos incorporando rejillas y, dependiendo de la zona y la cantidad de desechos generados, veremos también el uso de volquetes. Con las rejillas, vamos a poder llevarnos artículos como colchones, refrigeradoras, lavadoras, y cualquier artefacto, enseres o línea blanca", detalló Filós.

Si por alguna razón los ciudadanos se pierden el día o la hora de los operativos, pueden llamar al 311 para solicitar que la Autoridad de Aseo vaya a recoger los artículos de gran tamaño que quieran desechar sin costo alguno.

Aunque la AAUD se encargará de la recolección, la organización de los residuos y su disposición en los lugares y horarios correctos depende en gran medida de la voluntad y la responsabilidad de los ciudadanos.

En este sentido, Filós reiteró que las personas deben estar atentas a las fechas y horarios específicos de los operativos para evitar inconvenientes. "Si por alguna razón los ciudadanos se pierden el día o la hora de los operativos, pueden llamar al 311 para solicitar que la Autoridad de Aseo pase a recoger los artículos sin ningún costo", señaló.

Además de los operativos organizados por la AAUD, existen otras alternativas para la recolección de ciertos desechos. Organizaciones sin fines de lucro como la Fundación de Acción Social por Panamá también ofrecen un servicio para la recolección de artículos electrónicos.

La fundación, que tiene más de 30 años de experiencia, lleva a cabo el programa "Reciclando por la gente y el ambiente", mediante el cual reciben una variedad de aparatos electrónicos que ya no se utilizan.

Marisol Landao, de la Fundación de Acción Social, explicó que la organización recibe televisores, computadoras, microondas, abanicos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, aclaró que algunos artículos, como impresoras, teclados y ratones, no pueden ser aceptados debido a restricciones en la cadena de reciclaje.

Lo que no recibimos o es limitado son impresoras, teclados y ratones, porque dependemos de una cadena de valor y si el gestor no está interesado en ese material, no podemos recibirlo, ya que se convertiría en basura", explicó Landao.