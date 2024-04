Auxilios económicos: Jóvenes piden igualdad de condiciones y oportunidades

Ciudad de Panama/La entrega de auxilios económicos a familiares, empresarios y allegados del gobierno para aparentemente sufragar gastos de estudios superiores sigue generando opiniones en contra entre los panameños.

Los jóvenes consideran que no existen las mismas condiciones para todos, no todos tienen las mismas oportunidades y que, tal cual lo reza la Constitución panameña, no debe haber fueros, ni privilegios para nadie.

Se le preguntó a los jóvenes en las calles lo que opinaban de la situación y alegaron que cosas como esas lo único que hacen es desanimar, pues, hay quienes quieren hacer cosas buenas, pero no tiene el apoyo requerido.

Nos encontramos con un joven que manifestó que, en el país, las cosas no van igual para todos, pues hay escuelas como la de él donde no dan becas, pero deberían hacerlo, ya que, entre los gastos escolares y el día a día, muchas veces no alcanza con los salarios para sufragar.

Agregaron que, hay quienes están en un mal momento y realmente necesitan el auxilio económico, pero, se los niegan.

Todos debemos tener un trato igual”, expresaron.

Durante la semana que acaba de terminar, un diario de la localidad reveló una lista, con cerca del 50% de los beneficiarios de los auxilios económicos que, según el contralor Gerardo Solís, superan los 9 mil. En dicha lista se pudo leer el nombre de varios, hijos, sobrinos y allegados al poder.

Estos auxilios van desde los 50,000 hasta los 200,000 dólares, y en su mayoría son para sufragar gastos de estudios en universidades extranjeras.

Solís justificó la entrega de estos beneficios a estas personas y les dijo que “alzaran la frente” y se sintieran “orgullosos”, ya que “forman parte de una Élite Privilegiada” que puede estudiar.

Aseguró que, en el país existe un bajo porcentaje de personas que pueden acceder a una educación superior y ellos forman parte de esos privilegiados, restándole importancia a las críticas de la sociedad.

Rechazo

Pate de la población manifestó su rechazo a la entrega de este beneficio que, consideran debe ser entregado a personas de bajos recursos, que tengan los méritos correspondientes y quieran salir adelante, más no a hijos de ministros, diputados y familiares de allegados al poder que, piensan pueden pagarse sus estudios sin problemas.

El rechazo a esta política con que se entregan los auxilios económicos, un grupo de personas protestó en las inmediaciones de la Contraloría General de la República exigiendo que se termine de publicar la lista de los beneficiarios, y es que aún hace falta más de 50% de los nombres.

Al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y actual candidato a diputado en Arraiján, Bernardo Meneses, está siendo investigado por el escándalo de los auxilios económicos, y la Fiscalía Electoral emitió tres solicitudes de retirar el fuero penal electoral para continuar con las mismas.

Hasta el momento, y a pocos días de que culmine el torneo electoral, el Tribunal Electoral solo ha confirmado que recibió dicha solicitud, más no ha dicho si se levanta o no el fuero.