A paso firme avanza audiencia por caso de compensación de ‘Diablos Rojos’

En este proceso fueron señalados cuatro exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en el período gubernamental 2009-20014.

Vinculando a Juan Pablo Mora, Roberto Moreno, Jorge Ricardo Fábrega y Ventura Vega, en total son 61 funcionarios públicos de la ATTT señalados en este proceso, exfuncionarios de la Contraloría y dueños de buses.

la lesión patrimonial está por el orden de más de 24 millones de dólares, algunos que tenían autobuses en el interior hicieron ver que sus cupos pertenecían a la ciudad de Panamá, para entrar en la compensación y así ingresar en la lista de dueños de buses beneficiados con los 10 mil y 15 mil dólares.

La fiscalía estuvo sustentando toda la vista fiscal, se mencionó también que algunos funcionarios de la Contraloría de la época no hicieron el trabajo de fiscalizar y por eso se dio este desorden.

Anilú Batista, fiscal de la causa explicó: "Encargados de las concesionarias, se dedicaban entonces a activar, podríamos decir, un certificado de operación que no estaba operando y no tenía entonces derecho a no ser compensado porque tenía y esto es algo que se debe dejar claro, tenía que estar, prestando el servicio, al momento que se iniciaba el proceso de compensación".

(Con información de Luis Carlos Velarde).