Controversia por la elección del contralor entre Vamos y la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda

Panamá/Una sesión de entrevistas será realizada mañana por la bancada Independiente de Vamos a los candidatos a contralor y subcontralor de la República. La sesión se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía.

El anuncio fue hecho esta tarde por el diputado Jorge Bloise, y el comunicado oficial fue rápidamente difundido.

“La bancada Independiente VAMOS informa que ha invitado a todos los candidatos a Contralor y Subcontralor a una sesión de entrevistas en la Asamblea Nacional el día martes 20 de agosto de 2024, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con el propósito de definir a los mejores candidatos para los puestos”, se lee en el comunicado.

Mañana mismo, la bancada a cargo de la diputada Janine Prado decidirá de manera consensuada y unificada qué candidatos apoyarán para los puestos en cuestión.

La bancada de Vamos, conformada por 20 diputados, espera que se sumen al proceso de entrevistas diputados de otras bancadas.

Shirley Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, la cual se reunirá mañana para analizar la ratificación de tres funcionarios, ya ha manifestado que dicha instancia solo debe verificar que los candidatos cumplan con los requisitos legales para ocupar el cargo, sin necesidad de entrevistarlos como pretende la bancada Independiente.

'Es irrespetuoso lo que han hecho'

De hecho, esta tarde Castañeda abandonó el análisis de las hojas de vida, para ir al pleno a catalogar como “irrespeto” el actuar de la bancada. “La Comisión de Credenciales no ha citado a ningún candidato porque la ley no me lo permite… Es irrespetuoso lo que han hecho en el día de hoy y mentir de esa manera al país, porque no puedo hacer lo que la ley no me permite . Hay que respetar la Constitución y la ley”, dijo.

"Aquí en el pleno pueden cuestionar a los candidatos", acotó.

Reveló que el viernes la Comisión arrancó con el análisis de las hojas de vida y a la fecha, ninguno de los diputados que conforman la Comisión, por parte de Vamos ha revisado los documentos.

Otros diputados también han expresado su intención de participar en la sesión, como el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Por su parte, su copartidario Jamis Acosta, segundo vicepresidente de la Asamblea, pidió a sus colegas “no atacar” a los candidatos, sino asegurarse de que cumplan con lo que establece la Constitución.

“Que sea electa la persona sin necesidad de ataques amarillistas que dañen la imagen de quienes se dignan a participar en estos cargos tan importantes”.

La bancada tiene previsto que, durante la sesión de entrevistas, los candidatos podrán presentar sus postulaciones y los diputados realizarán cuestionamientos acordes al cargo.

El comunicado también señala que, para asegurar la transparencia del proceso a la ciudadanía, las entrevistas serán transmitidas en vivo a través de la cuenta de Instagram: @bancadaindependientevamos.

Unos 137 ciudadanos presentaron su hoja de vida para los cargos de contralor y subcontralor de la República. De ese total, 66 personas se postularon para contralor y 71 para subcontralor.

Entre los postulados a Contralor está el empresario Anel 'Bolo' Flores, quien es considerado como el favorito de la bancada de gobierno RM para el cargo. También se postuló el abogado Carlos Barsallo, que, según fuentes legislativas, sería el candidato respaldado por la bancada de Vamos.

No obstante, esta tarde la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, manifestó que aún no tienen candidatos definidos y por eso se realizará la sesión de entrevistas para elegir a los mejores.

En la lista de candidatos a subcontralor está Eli Felipe Cabeza, otra de las figuras destacadas para dicho cargo, quien se postuló el 12 de agosto.

La Comisión de Credenciales es la encargada de revisar y analizar si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución para el cargo. Posteriormente, deberá enviar la lista al pleno de la Asamblea para que los diputados seleccionen al candidato de la lista. En esta instancia, Vamos cuenta con cuatro diputados.

El pleno votará de manera nominal la escogencia del reemplazo de Gerardo Solís.