Betserai Richards sobre su salida de Vamos: Tienen su propio ADN y sus propias reglas del juego

Ciudad de Panamá/A pocas semanas de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el diputado independiente Betserai Richards anunció su salida de la bancada de la coalición Vamos, en un contexto marcado por tensiones políticas, protestas sociales y el debate sobre reformas a la Caja del Seguro Social.

Richards, quien obtuvo más de 33 mil votos en las elecciones de 2024 sin respaldo de partidos ni figuras políticas, explicó que su decisión responde al deseo de retomar el rumbo independiente que, según él, refleja el mandato popular recibido.

“La ciudadanía no me escogió por formar parte de una coalición ni por el endoso de un líder político; me escogieron para tomar decisiones correctas, aunque no siempre sean populares”, afirmó el diputado.

Durante el primer año legislativo, Richards aseguró haber impulsado junto a Vamos iniciativas para transparentar la Asamblea, reformar su reglamento interno y fiscalizar el uso de recursos públicos. Sin embargo, mencionó diferencias internas y cuestionamientos a mecanismos como el comité de ética de la bancada —que, según él, carece de respaldo legal— como factores que motivaron su retiro.

La decisión de Richards ha generado reacciones entre otros diputados. Manuel Chen, también miembro de la coalición Vamos, anunció recientemente su desvinculación. Esto ha despertado especulaciones sobre la formación de una nueva bancada independiente dentro del órgano legislativo.

“Varios colegas me han expresado que comparten la visión de una bancada donde se respete la opinión individual, sin imposiciones ni agendas particulares”, comentó Richards, sin confirmar aún la creación formal de este nuevo grupo.

Consultado sobre el futuro de Vamos, el diputado evitó críticas directas, pero describió la coalición como un “híbrido” con estructura interna no reconocida por la legislación panameña. “Vamos tiene su propio ADN, sus propias reglas del juego”, añadió.

El diputado Richards también reaccionó a cuestionamientos surgidos tras una reunión en Penonomé, donde algunos integrantes del grupo fueron señalados por presuntas faltas éticas.

“No deberíamos estar sometidos a un comité de ética no reglamentado. Hay personas que ni conozco tomando decisiones sobre mi trabajo sin que haya habido ilegalidad alguna”, defendió Richards.

La Asamblea Nacional renovará su Junta Directiva el próximo 1 de julio, en medio de un ambiente de incertidumbre y posibles realineamientos políticos.