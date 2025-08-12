Caja de Seguro Social entrega estados financieros a la Contraloría

Esta documentación representa un avance significativo en términos de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento institucional.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS), informó este martes 12 de agosto que proporcionó a la Contraloría General de la República los estados financieros del ejercicio fiscal 2024 dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Según confirma la entidad, esta entrega se da por primera vez en 10 años, cumpliendo con la transparencia de la administración pública del país.

“Este hito institucional permite a la Contraloría ejercer sus funciones de auditoría, fiscalización y control posterior, asegurando que la administración financiera de la Caja se realice apegada a la ley y con eficiencia en el uso de los recursos”, señaló Dino Mon Vásquez, director general de la CSS.

Mon destacó que por años la entrega de estos informes se realizó con retraso y era objeto de múltiples hallazgos y observaciones. No obstante, la nueva administración resalta su compromiso con el manejo ordenado, moderno y responsable de la CSS, añadió.

Entre los estados elaborados se incluyen:

Balance general consolidado (activos, pasivos y patrimonio).

Estado de resultados (ingresos y egresos).

Flujo de efectivo.

Notas explicativas y anexos.

Información sobre inversiones, reservas técnicas, obligaciones pendientes

Detalles financieros de cada programa: IVM, Salud, Riesgos Profesionales y Administración

De acuerdo a lo indicado por la CSS, todo este informe preliminar de estados financieros puede ser consultado en el sitio web: https://transparencia.css.gob.pa/estados-financieros/.

Además, la CSS busca recuperar la confianza institucional en la población y establecer mecanismos de gestión basados en la transparencia y eficiencia.