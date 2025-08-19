Caja de Seguro Social realiza primera cirugía robótica para la corrección de hernia abdominal

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS), en la Ciudad de la Salud, realizó la primera cirugía robótica en Panamá para la corrección de hernia abdominal, marcando un hito en la modernización de la medicina pública nacional.

Este procedimiento, conocido como REPA (Reparación de Diástasis Abdominal y Hernia Ventral), reemplaza la técnica laparoscópica tradicional y ofrece múltiples beneficios:

Menor dolor postoperatorio

Menor riesgo de infección

Recuperación más rápida

Con esta técnica, el tiempo de hospitalización se reduce a 48 horas y la recuperación domiciliaria puede ser de 15 a 30 días, dependiendo del nivel de actividad física del paciente. En contraste, las técnicas convencionales requieren al menos 30 días de recuperación.

Además, permite corregir simultáneamente la hernia ventral o umbilical y la diástasis abdominal, mediante la unión de los músculos rectos del abdomen y el refuerzo con una malla, lo que disminuye el riesgo de recurrencia.

El procedimiento fue realizado con el robot quirúrgico HUGO RAS, que brinda mayor precisión, seguridad y mejores resultados. El doctor Eduardo Rodríguez Peña, cirujano laparoscopista y especialista en obesidad, destacó el impacto positivo de esta tecnología en la atención médica.

La primera cirugía robótica en la Ciudad de la Salud se llevó a cabo el 20 de octubre de 2022, posicionando a Panamá a la vanguardia de la cirugía robótica en América Latina.