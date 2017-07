El calvario de Félix Rosario, el hombre que lo perdió todo por un crimen que no cometió

Félix Rosario pagó 6 años de cárcel por el asesinato de jóvenes chorreranos con ascendencia china. Un encierro injusto, por un crimen que no cometió.

En su celda, intentó quitarse la vida. “Yo traté de ahorcarme, si no es por un custodio, estaría muerto”, manifestó.

Rosario explicó que fue involucrado en este caso por Alcibiades Méndez, conocido como "José Celular", con quien tenía una diferencia personal. Aseguró que todo fue por venganza.

Aunque ganó su libertad, lamenta todo lo que perdió.

“Por un lado me siento bien, pero no tengo mis seres queridos que dejé antes de caer preso. Y todo en mi vida se destruyó. Mis hijos más grandes se aprovecharon y con las tías me robaron. Hasta las puertas se llevaron”, aseguró.

Descartó presentar una acción civil contra el Estado, porque a su juicio sería como enfrentarse a una roca, En su lugar aboga por que se le restituya lo que le robaron para volver a trabajar.

“Todo el que la hace, la paga. Dios tiene su merecido para todas las personas”, sentenció.

Félix goza de libertad provisional, debe firmar todos los viernes. se espera que en los próximos días se la den definitiva. Intenta levantarse, aunque el camino no es fácil.

Su principal anhelo es lograr que las autoridades de familia le permitan ver y convivir con sus hijos pequeños de 12 y 7 años que asegura son su razón de ser.