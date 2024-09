La Cámara de Comercio sustentará su propuesta el miércoles en la mesa por la CSS

Las mesas de trabajo discuten dos temas importantes: el programa IVM y las prestaciones médicas en la Caja de Seguro Social. El presidente del gremio dejó claro que la propuesta no incluye ni subir cuotas ni subir la edad de jubilación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) presentó ayer su propuesta a la mesa de trabajo por el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). Este miércoles, el turno de sustentación de propuesta corresponde a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Juan Arias, presidente de la Cciap, dijo que entienden que hay siete propuestas que serán sustentadas.

La propuesta de la Cciap se caracteriza por tener tres pilares. “Todos los pilares tienen su forma de ser y su razón de ser”, dijo Arias.

El presidente de este gremio indicó que el primer pilar es convertir 120 a los 65 en parte de la CSS a través de una ley.

El segundo es mantener las cuentas individuales como existen hoy en día en la CSS.

El tercer pilar es una cuenta adicional, una especie de Siacap, que todo lo que ponga el colaborador en esta cuenta, el empresario pueda poner un porcentaje adicional.

Según Arias, en Panamá ya hay ahorro individual y funciona. En las cuentas tienen los ahorros de cada persona y han solicitado a la CSS que cada panameño sepa cuánto tiene en su cuenta.

En tanto, explicó que todos los pilares requieren del apoyo del Estado y todos los panameños deben aportar.

El presidente del gremio dejó claro que la propuesta no incluye ni subir cuotas ni subir la edad de jubilación.

Cree que con el ahorro individual se podrá llegar a las metas que todos se han propuesto, una jubilación digna para todos los panameños.

Incluso, indicó que todos los que están en la mesa tienen claro que la CSS está en crisis, no se quiere privatizar, aunque la metodología no les ha gustado, es lo que se tiene y lo importante es que el bien común es salvar a la entidad, porque perderla, no es una opción de los sectores que se encuentran trabajando los temas.